CONCERT NJP – SANDRA NKAKÉ – THE AQUATIC MUSEUM 10 rue Baron Louis Nancy, 21 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Sandra Nkaké :

Chanteuse, auteure et compositrice, la française Sandra Nkaké a créé un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer et d’explorer, inspiré de ses origines camerounaises.

Sa voix, aussi feutrée que puissante se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme qui l’a toujours placée comme une artiste singulière.

Son quatrième album « Scars » est un bijou de chansons jazz, soul et rock puissantes et organiques qui témoigne de ses cicatrices, désormais surmontées. Sa voix raconte avec franchise, en tant que femme noire, la violence, le déracinement, l’exil qu’elle a pu vivre tout au long de sa vie. Avec la puissance de ses mots, Sandra Nkaké fait la part belle à l’énergie du rock métissée notamment par la fûte de Jï Dru, son compagnon de longue date. Après trois albums solos et une Victoire de la Musique en 2012, Sandra Nkaké fait son retour tant attendu à NJP dans l’écrin intimiste de la Manufacture, un événement !

Sandra Nkaké : chant, guitare

Mathilda Haynes : basse, chœurs

Jî Drû : flûte traversière, chœurs

Jérôme Perez : guitare, chœurs

Mathieu Penot : batterie, chœurs

The Aquatic Museum :

Plongez dans l’univers de la pop de chambre avec The Aquatic Museum ! Ce collectif interdisciplinaire, fondé par l’auteure-compositrice-interprète luxembourgeoise Claire Parsons fait tomber les barrières pour offrir des moyens non conventionnels de créer, de publier et d’interpréter de la musique. Les compositions soigneusement élaborées de The Aquatic Museum nous emmènent dans un voyage qui réinvente le son de la musique indé. Un paysage sonore mêlant habilement à la palette colorée des harmonies du jazz, la délicatesse d’un ensemble de musique de chambre et l’énergie d’un groupe de pop. Inspiré par Sufjan Stevens, Emiliana Torrini et Agnes Obel, The Aquatic Museum invite l’auditeur à explorer les mystères des royaumes sous-marins. Enrichies de paroles finement ciselées, les titres oscillent entre textures orchestrales luxuriantes et arrangements intimistes

Claire Parsons : voix, piano, synthé

Eran Har Even : voix, guitare

Jerome Klein : voix, batterie, synthé

Annemie Osborne : voix, violoncelle

Maia Frankowski : voix, violon

Nicole Mille : voix, alto

Laurent Peckels : voix, basse

Charles Stoltz : ingénieur du son, producteur. Tout public

Samedi 2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

10 rue Baron Louis

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sandra Nkaké:

Singer, songwriter and composer, the French Sandra Nkaké has created a universe that she never ceases to reinvent and explore, inspired by her Cameroonian origins.

Her voice, as hushed as it is powerful, unfurls on stage with a breadth and magnetism that has always set her apart as a singular artist.

Her fourth album, « Scars », is a jewel of powerful, organic jazz, soul and rock songs that bear witness to her scars, now overcome. As a black woman, her voice speaks frankly of the violence, uprooting and exile she has experienced throughout her life. With the power of her words, Sandra Nkaké gives pride of place to the energy of cross-fertilized rock, notably on the flute of her long-time partner Jï Dru. After three solo albums and a Victoire de la Musique award in 2012, Sandra Nkaké makes her long-awaited return to NJP in the intimate setting of La Manufacture, an event not to be missed!

Sandra Nkaké: vocals, guitar

Mathilda Haynes: bass, backing vocals

Jî Drû: flute, backing vocals

Jérôme Perez: guitar, backing vocals

Mathieu Penot: drums, backing vocals

The Aquatic Museum :

Dive into the world of chamber pop with The Aquatic Museum! This interdisciplinary collective, founded by Luxembourg singer-songwriter Claire Parsons, breaks down barriers to offer unconventional ways of creating, publishing and performing music. The carefully crafted compositions of The Aquatic Museum take us on a journey that reinvents the sound of indie music. A soundscape skilfully blending the colorful palette of jazz harmonies, the delicacy of a chamber ensemble and the energy of a pop band. Inspired by Sufjan Stevens, Emiliana Torrini and Agnes Obel, The Aquatic Museum invites listeners to explore the mysteries of the underwater realms. Enriched by finely chiselled lyrics, the tracks oscillate between lush orchestral textures and intimate arrangements

Claire Parsons: vocals, piano, synthesizer

Eran Har Even: vocals, guitar

Jerome Klein: vocals, drums, synthesizer

Annemie Osborne: vocals, cello

Maia Frankowski: vocals, violin

Nicole Mille: vocals, viola

Laurent Peckels: vocals, bass

Charles Stoltz: sound engineer, producer

Sandra Nkaké:

La cantante, compositora y compositora francesa Sandra Nkaké ha creado un universo que no deja de reinventar y explorar, inspirado en sus orígenes cameruneses.

Su voz, tan silenciosa como poderosa, se despliega en el escenario con una amplitud y un magnetismo que siempre la han distinguido como una artista singular.

Su cuarto álbum, Scars, es una joya de potentes canciones orgánicas de jazz, soul y rock que dan testimonio de sus cicatrices, ya superadas. Como mujer negra, su voz habla con franqueza de la violencia, el desarraigo y el exilio que ha experimentado a lo largo de su vida. Con la fuerza de sus palabras, Sandra Nkaké da protagonismo a la energía del rock mestizo, gracias sobre todo a la batería de Jï Dru, su compañero desde hace años. Después de tres álbumes en solitario y un premio Victoire de la Musique en 2012, Sandra Nkaké vuelve a NJP en el marco íntimo de La Manufacture, ¡una cita ineludible!

Sandra Nkaké: voz, guitarra

Mathilda Haynes: bajo, coros

Jî Drû: flauta, coros

Jérôme Perez: guitarra, coros

Mathieu Penot: batería, coros

El Museo Acuático :

Sumérjase en el mundo del pop de cámara con The Aquatic Museum Este colectivo interdisciplinar, fundado por la cantautora luxemburguesa Claire Parsons, rompe barreras para ofrecer formas poco convencionales de crear, publicar e interpretar música. Las cuidadas composiciones de The Aquatic Museum nos llevan a un viaje que reinventa el sonido de la música indie. Un paisaje sonoro que mezcla hábilmente la colorida paleta de armonías del jazz con la delicadeza de un conjunto de cámara y la energía de una banda de pop. Inspirado por Sufjan Stevens, Emiliana Torrini y Agnes Obel, The Aquatic Museum invita a los oyentes a explorar los misterios de los reinos submarinos. Enriquecidos por letras finamente cinceladas, los temas oscilan entre exuberantes texturas orquestales y arreglos intimistas

Claire Parsons: voz, piano, sintetizador

Eran Har Even: voz, guitarra

Jerome Klein: voz, batería, sintetizador

Annemie Osborne: voz, violonchelo

Maia Frankowski: voz, violín

Nicole Mille: voz, viola

Laurent Peckels: voz, bajo

Charles Stoltz: ingeniero de sonido, productor

Sandra Nkaké :

Die französische Sängerin, Autorin und Komponistin Sandra Nkaké hat ein Universum geschaffen, das sie immer wieder neu erfindet und erforscht und das von ihren kamerunischen Wurzeln inspiriert ist.

Ihre Stimme, die ebenso leise wie kraftvoll ist, entfaltet sich auf der Bühne mit einer Fülle und einem Magnetismus, der sie schon immer zu einer einzigartigen Künstlerin gemacht hat.

Ihr viertes Album « Scars » ist ein Juwel aus kraftvollen und organischen Jazz-, Soul- und Rocksongs, die von ihren mittlerweile überwundenen Narben zeugen. Ihre Stimme erzählt offen als schwarze Frau von der Gewalt, der Entwurzelung und dem Exil, die sie möglicherweise im Laufe ihres Lebens erlebt hat. Mit der Kraft ihrer Worte lässt Sandra Nkaké die Energie des Rocks einfließen, die vor allem durch die Flöte ihres langjährigen Gefährten Jï Dru ergänzt wird. Nach drei Soloalben und einem Victoire de la Musique im Jahr 2012 gibt Sandra Nkaké ihr lang erwartetes Comeback bei NJP in der intimen Umgebung der Manufacture, ein Ereignis!

Sandra Nkaké: Gesang, Gitarre

Mathilda Haynes: Bass, Gesang

Jî Drû: Querflöte, Gesang

Jérôme Perez: Gitarre, Gesang

Mathieu Penot: Schlagzeug, Chöre

The Aquatic Museum :

Tauchen Sie mit The Aquatic Museum in die Welt des Kammerpops ein! Dieses interdisziplinäre Kollektiv, das von der luxemburgischen Singer-Songwriterin Claire Parsons gegründet wurde, reißt Barrieren nieder und bietet unkonventionelle Wege, Musik zu schaffen, zu veröffentlichen und zu interpretieren. Die sorgfältig ausgearbeiteten Kompositionen von The Aquatic Museum nehmen uns mit auf eine Reise, die den Klang der Indie-Musik neu erfindet. Eine Klanglandschaft, die gekonnt die bunte Palette der Jazzharmonien mit der Zartheit eines Kammermusikensembles und der Energie einer Popgruppe verbindet. Inspiriert von Sufjan Stevens, Emiliana Torrini und Agnes Obel lädt The Aquatic Museum den Hörer ein, die Geheimnisse der Unterwasserreiche zu erforschen. Die mit fein ziselierten Texten angereicherten Songs bewegen sich zwischen üppigen orchestralen Texturen und intimen Arrangements

Claire Parsons: Stimme, Klavier, Synthesizer

Eran Har Even: Stimme, Gitarre

Jerome Klein: Stimme, Schlagzeug, Synthesizer

Annemie Osborne: Stimme, Cello

Maia Frankowski: Stimme, Violine

Nicole Mille: Stimme, Viola

Laurent Peckels: Stimme, Bass

Charles Stoltz: Toningenieur, Produzent

