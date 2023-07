CONCERT NJP – DIVA SYNDICAT 10 rue Baron Louis Nancy, 21 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

DIVA Syndicat nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale du Moyen Âge à nos jours… celle des femmes ! Femmes oubliées, femmes invisibles… mais surtout femmes musiciennes, compositrices, interprètes, que les artistes s’attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant par là le matrimoine au cœur de notre vision du monde.

Après le succès de « Pop Cantatrice », Noémie Lamour nous revient dans ce nouvel opus détonant. Gentiane Pierre et Noémie Lamour nous présentent, sous un angle humoristique et burlesque, dix siècles de musique remise au goût du jour. Si l’invisibilisation des femmes dans la société est une thématique sérieuse et plus que jamais dans l’air du temps, les artistes se jouent des stéréotypes et s’amusent à raconter ces femmes autrement, sans donner de leçon… Ou alors du fond de la classe. Vous voilà prévenus, c’est un véritable ovni musical, théâtral et comique que nous propose ce duo extravagant !

Compagnie Mise à Feu

Trois séances à destination des scolaires sont également programmées le jeudi 19 octobre à 14h30 et le vendredi 20 octobre à 10h et 14h30. Si vous êtes intéressé.e, veuillez contacter Romane : romane@nancyjazzpulsations.com. Enfants

Samedi 2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

10 rue Baron Louis

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



DIVA Syndicat tells us a new story of Western music from the Middle Ages to the present day? the story of women! Forgotten women, invisible women? but above all women musicians, composers and performers, whom the artists set out to help us (re)discover, thereby bringing our heritage back to the heart of our vision of the world.

After the success of « Pop Cantatrice », Noémie Lamour returns with this explosive new opus. Gentiane Pierre and Noémie Lamour present us with a humorous and burlesque take on ten centuries of music brought up to date. While the invisibilization of women in society is a serious issue, and one that is more than ever in the air, the artists play on stereotypes and have fun telling the story of these women in a different way, without giving lessons? Or from the back of the class. This is a musical, theatrical and comic UFO from this extravagant duo!

Compagnie Mise à Feu

Three sessions for school groups are also scheduled for Thursday October 19 at 2:30pm and Friday October 20 at 10am and 2:30pm. If you are interested, please contact Romane: romane@nancyjazzpulsations.com

DIVA Syndicat nos cuenta una nueva historia de la música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días… ¡la historia de las mujeres! Mujeres olvidadas, mujeres invisibles… pero sobre todo mujeres músicas, compositoras e intérpretes, que las artistas se proponen hacernos (re)descubrir, devolviendo nuestro patrimonio al corazón de nuestra visión del mundo.

Tras el éxito de « Pop Cantatrice », Noémie Lamour regresa con esta explosiva nueva obra. Gentiane Pierre y Noémie Lamour nos presentan una visión humorística y burlesca de diez siglos de música puestos al día. Si bien la invisibilización de la mujer en la sociedad es un tema serio, que está más que nunca en el aire en estos momentos, las artistas juegan con los estereotipos y se divierten contando la historia de estas mujeres de otra manera, sin dar lecciones.. O desde el fondo de la clase. Ya está avisado: ¡se trata de un auténtico ovni musical, teatral y cómico de este extravagante dúo!

Compagnie Mise à Feu

También hay programadas tres sesiones para grupos escolares, el jueves 19 de octubre a las 14.30 h y el viernes 20 de octubre a las 10.00 h y a las 14.30 h. Si está interesado, póngase en contacto con Romane: romane@nancyjazzpulsations.com

DIVA Syndicat erzählt uns eine neue Geschichte der westlichen Musik vom Mittelalter bis heute: die Geschichte der Frauen! Vergessene Frauen, unsichtbare Frauen, aber vor allem Musikerinnen, Komponistinnen und Interpretinnen, die uns die Künstlerinnen (wieder) entdecken lassen und damit das Kulturerbe in den Mittelpunkt unserer Weltanschauung rücken.

Nach dem Erfolg von « Pop Cantatrice » kehrt Noémie Lamour mit diesem neuen, explosiven Werk zu uns zurück. Gentiane Pierre und Noémie Lamour präsentieren uns auf humorvolle und burleske Art und Weise zehn Jahrhunderte Musik, die auf den neuesten Stand gebracht wurde. Auch wenn die Unsichtbarmachung der Frauen in der Gesellschaft ein ernstes Thema ist und mehr denn je in der Luft liegt, spielen die Künstlerinnen mit den Stereotypen und machen sich einen Spaß daraus, diese Frauen auf eine andere Art und Weise zu erzählen, ohne sie zu belehren? Oder aus der hintersten Ecke der Klasse. Dieses extravagante Duo bietet Ihnen ein musikalisches, theatralisches und komödiantisches UFO!

Compagnie Mise à Feu

Am Donnerstag, den 19. Oktober um 14:30 Uhr und am Freitag, den 20. Oktober um 10:00 Uhr und 14:30 Uhr finden außerdem drei Vorstellungen für Schulklassen statt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Romane: romane@nancyjazzpulsations.com

