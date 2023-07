CONCERT NJP – AMARO FREITAS – JOEL LYSSARIDES 10 rue Baron Louis Nancy, 20 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Amaro Freitas :

En à peine quelques années, le trio formé par le pianiste Amaro Freitas, le batteur Hugo Medeiros et le bassiste Jean Elton sont devenus de véritables ambassadeurs du jazz brésilien. Leur force ? Avoir réussi à délicatement mélanger les musiques traditionnelles de leur pays et la grande lignée des pianistes percussifs, de Thelonious Monk et à Art Tatum. Car tous ceux qui ont déjà écouté les précédents opus de natif du Nordeste (Sangue Negro et Rasif) ont pu voir à quel point le garçon dégageait un incroyable alliage de puissance et de délicatesse. Dans son jazz, on retrouve la funk, la samba, le maracatu, le frevo mais aussi certaines énergies très hip-hop à l’image du fascinant morceau « Cazumbá ».

Amaro Freitas – Piano

François Morin – Drums

Aniel Someillan – Double Bass

Joel Lyssarides :

Etoile montante de la scène jazz suédoise, Joel Lyssarides présente cette année Stay Now son troisième album sorti sur le prestigieux label ACT. A ses côtés, le contrebassiste Niklas Fernqvist et le batteur Rasmus Blixt, ses fidèles compagnons mettent en valeur son sens inné de la mélodie. Bercé par les disques de ses parents, Joel Lyssarides à peine trentenaire s’est épris des répertoires de Chick Corea ou Keith Jarrett. Son phrasé vif, son timbre et ses harmonies subtiles en font un des musiciens les plus écoutés sur les plateformes de streaming aujourd’hui, dépassant les frontières de son pays natal. Un très grand en devenir à découvrir sur la scène de la Manufacture en octobre prochain.. Tout public

Vendredi 2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

10 rue Baron Louis

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Amaro Freitas:

In just a few years, the trio formed by pianist Amaro Freitas, drummer Hugo Medeiros and bassist Jean Elton have become true ambassadors of Brazilian jazz. Their strength? To have succeeded in delicately blending the traditional music of their country with the great lineage of percussive pianists, from Thelonious Monk to Art Tatum. Anyone who has listened to the Nordeste native’s previous opuses (Sangue Negro and Rasif) will have noticed the incredible combination of power and delicacy he exudes. In his jazz, we find funk, samba, maracatu and frevo, but also some very hip-hop energies, as on the fascinating track « Cazumbá ».

Amaro Freitas ? Piano

François Morin ? Drums

Aniel Someillan ? Double Bass

Joel Lyssarides :

A rising star on the Swedish jazz scene, Joel Lyssarides presents Stay Now, his third album on the prestigious ACT label. Alongside him, double bassist Niklas Fernqvist and drummer Rasmus Blixt, his faithful companions, highlight his innate sense of melody. Lulled by his parents? records, Joel Lyssarides, barely thirty, fell in love with the repertoires of Chick Corea and Keith Jarrett. His lively phrasing, timbre and subtle harmonies make him one of the most listened-to musicians on streaming platforms today, reaching beyond the borders of his native country. An up-and-coming great to be discovered on the Manufacture stage next October.

Amaro Freitas:

En pocos años, el trío formado por el pianista Amaro Freitas, el batería Hugo Medeiros y el bajista Jean Elton se ha convertido en auténtico embajador del jazz brasileño. ¿Su punto fuerte? Su capacidad para mezclar con delicadeza la música tradicional de su país con la gran tradición de los pianistas percusivos, de Thelonious Monk a Art Tatum. Cualquiera que haya escuchado los discos anteriores del músico nacido en el Nordeste (Sangue Negro y Rasif) se habrá dado cuenta de la increíble combinación de potencia y delicadeza que desprende. Su jazz incluye funk, samba, maracatu y frevo, así como algunas energías muy hip-hop, como el fascinante tema « Cazumbá ».

Amaro Freitas ? Piano

François Morin ? Batería

Aniel Someillan ? Contrabajo

Joel Lyssarides :

Estrella emergente de la escena jazzística sueca, Joel Lyssarides presenta este año Stay Now, su tercer álbum en el prestigioso sello ACT. Junto a él, el contrabajista Niklas Fernqvist y el batería Rasmus Blixt, sus fieles compañeros, ponen de manifiesto su innato sentido de la melodía. Criado con los discos de sus padres, Joel Lyssarides, de apenas treinta años, se enamoró de los repertorios de Chick Corea y Keith Jarrett. Su fraseo vivo, su timbre y sus sutiles armonías le han convertido en uno de los músicos más escuchados actualmente en las plataformas de streaming, traspasando las fronteras de su país natal. Una estrella emergente a descubrir en el escenario de Manufacture en octubre.

Amaro Freitas :

In nur wenigen Jahren ist das Trio aus dem Pianisten Amaro Freitas, dem Schlagzeuger Hugo Medeiros und dem Bassisten Jean Elton zu echten Botschaftern des brasilianischen Jazz geworden. Ihre Stärke? Sie haben es geschafft, die traditionelle Musik ihres Landes mit der großen Linie der perkussiven Pianisten von Thelonious Monk bis Art Tatum zu vermischen. Denn jeder, der die früheren Werke des gebürtigen Nordostengländers (Sangue Negro und Rasif) gehört hat, konnte sehen, dass der Junge eine unglaubliche Mischung aus Kraft und Feingefühl ausstrahlt. In seinem Jazz findet man Funk, Samba, Maracatu, Frevo, aber auch Hip-Hop-Energien wie in dem faszinierenden Stück « Cazumbá ».

Amaro Freitas ? Klavier

François Morin ? Drums

Aniel Someillan ? Double Bass

Joel Lyssarides:

Joel Lyssarides, der aufsteigende Stern der schwedischen Jazzszene, präsentiert dieses Jahr Stay Now, sein drittes Album, das auf dem renommierten Label ACT erschienen ist. An seiner Seite sind der Kontrabassist Niklas Fernqvist und der Schlagzeuger Rasmus Blixt, seine treuen Begleiter, die seinen angeborenen Sinn für Melodien zur Geltung bringen. Joel Lyssarides wurde von den Schallplatten seiner Eltern in die Wiege gelegt, und als er knapp dreißig war, verliebte er sich in das Repertoire von Chick Corea und Keith Jarrett. Seine lebhafte Phrasierung, sein Timbre und seine subtilen Harmonien haben ihn zu einem der meistgehörten Musiker auf Streaming-Plattformen gemacht, der über die Grenzen seines Heimatlandes hinausgeht. Ein sehr großer aufstrebender Künstler, der im Oktober auf der Bühne der Manufaktur zu entdecken sein wird.

