CONCERT NJP – EMILIE SIMON – CHASSOL – MAEVA 10 rue Baron Louis Nancy, 19 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Emilie Simon :

20 ans déjà qu’Émilie Simon s’est installée comme l’une des artistes majeures de la scène française et internationale. Reconnue dès ses débuts comme une artiste avant-gardiste, influente, alliant à la fois technologies et mélodies, Émilie Simon a développé une carrière sans faille, à la recherche constante de nouvelles aventures sonores. Auteure, compositrice, interprète, arrangeuse et productrice, à l’aise aussi bien dans la création de chansons originales ou de musiques de films, l’artiste multi-récompensée (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres …), est de retour en 2023 pour fêter sur scène les 20 ans en reprenant son premier album éponyme avec un spectacle unique et quelques surprises !

Chassol :

Expérimentateur atypique de la scène française, ayant notamment élaboré les concepts d’ultrascore et d’harmonisation du réel, Chassol est un chef d’orchestre, interprète (piano et claviers), arrangeur et producteur qui développe depuis trente ans un langage musical totalement décloisonné – quelque part entre musique contemporaine, pop orchestrale, post-jazz, ambient et musique de film. Auteur de plusieurs excellents disques, il réalise aussi des films-voyages accompagnés par des ultrascores, bandes très originales qui entrent en interaction vivante avec les images. Citons Nola Chérie (à La Nouvelle-Orléans), Indiamore (en Inde) et Big Sun (en Martinique). Il revient à NJP pour présenter un concert medley de ses plus beaux morceaux ainsi que sa toute nouvelle création musicale conçue en résonance avec des personnages et motifs récurrents de l’œuvre de Basquiat. En s’appuyant sur l’image comme matériau indissociable de ses compositions, il jouera et improvisera sur les vidéo-projections des narrations de ses voyages comme des tableaux ou des sons liés au personnages et motifs principaux de l’œuvre de l’artiste américain.

Maeva :

Elle, une voix soul profonde et envoûtante.

Lui, batteur naviguant entre le rock et le hip-hop.

Ce duo karmique de Strasbourg vous invite à une cérémonie où se croiseraient Lauryn Hill, Rage Against The Machine, Erykah Badu et Mac Miller. Entre beats ardents et accords aériens, la voix est posée et le flow est engagé. Difficile de nommer tous leurs fantômes, à leur image sans doute : Car pour Maeva et Geoffroy, c’est du mélange des genres -et des gens- que naît la richesse des vocabulaires.. Tout public

Jeudi 2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

10 rue Baron Louis

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Emilie Simon :

20 years on, Émilie Simon has established herself as one of the leading artists on the French and international scene. Recognized from the outset as an avant-garde, influential artist who combines technology and melody, Émilie Simon has developed a flawless career, constantly seeking out new sonic adventures. An author, composer, performer, arranger and producer, equally at home creating original songs and film scores, the multi-award-winning artist (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l?ordre des Arts et des Lettres?), is back in 2023 to celebrate 20 years on stage with a revival of her eponymous debut album, a unique show and a few surprises!

Chassol:

Atypical experimenter on the French music scene, Chassol is a conductor, performer (piano and keyboards), arranger and producer who, over the past thirty years, has been developing a totally decompartmentalized musical language – somewhere between contemporary music, orchestral pop, post-jazz, ambient and film music. The author of a number of excellent albums, he also produces travel films accompanied by ultrascores, highly original soundtracks that enter into a lively interaction with the images. These include Nola Chérie (in New Orleans), Indiamore (in India) and Big Sun (in Martinique). He returns to NJP to present a concert medley of his finest pieces, as well as his latest musical creation, conceived in resonance with recurring characters and motifs in Basquiat?s work. Relying on images as inseparable material for his compositions, he will play and improvise on video-projections of his travel narratives as paintings or sounds linked to the main characters and motifs in the American artist?s work.

Maeva :

She, a deep, haunting soul voice.

He, a drummer navigating between rock and hip-hop.

This karmic duo from Strasbourg invites you to a ceremony where Lauryn Hill, Rage Against The Machine, Erykah Badu and Mac Miller meet. Between fiery beats and airy chords, the voice is poised and the flow is committed. For Maeva and Geoffroy, it’s from the mixing of genres – and people – that a rich vocabulary is born.

Émilie Simon :

20 años después, Émilie Simon se ha consolidado como una de las artistas más destacadas de la escena francesa e internacional. Reconocida desde el principio como una artista vanguardista e influyente que combina tecnología y melodía, Émilie Simon ha desarrollado una carrera intachable, en constante búsqueda de nuevas aventuras sonoras. Autora, compositora, intérprete, arreglista y productora de canciones originales y partituras cinematográficas, la multipremiada artista (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres…) vuelve en 2023 para celebrar sus 20 años sobre los escenarios con la reedición de su álbum de debut homónimo, un espectáculo único y algunas sorpresas

Chassol:

Director de orquesta, intérprete (piano y teclados), arreglista y productor, Chassol ha desarrollado en los últimos treinta años un lenguaje musical totalmente abierto, a caballo entre la música contemporánea, el pop orquestal, el post-jazz, el ambient y la música de cine. Autor de varios álbumes excelentes, también produce películas de viajes acompañadas de ultrasonidos, bandas sonoras muy originales que entran en una viva interacción con las imágenes. Entre ellas destacan Nola Chérie (en Nueva Orleans), Indiamore (en la India) y Big Sun (en Martinica). Vuelve al NJP para presentar un concierto con una mezcla de sus mejores piezas, así como su nueva creación musical diseñada para resonar con personajes y motivos recurrentes en la obra de Basquiat. Basándose en las imágenes como material inseparable para sus composiciones, tocará e improvisará sobre proyecciones de vídeo de sus viajes a modo de pinturas o sonidos vinculados a los principales personajes y motivos de la obra del artista estadounidense.

Maeva :

Tiene una voz soul profunda e inquietante.

Él es un batería que se mueve entre el rock y el hip-hop.

Este dúo kármico de Estrasburgo le invita a una ceremonia en la que se dan cita Lauryn Hill, Rage Against The Machine, Erykah Badu y Mac Miller. Entre ritmos ardientes y acordes aéreos, la voz es aplomada y el flow comprometido. Es difícil nombrar todos sus fantasmas, pero para Maeva y Geoffroy, es mezclando géneros -y personas- como nace un rico vocabulario.

Emilie Simon :

20 Jahre sind vergangen, seit Emilie Simon sich als eine der wichtigsten Künstlerinnen der französischen und internationalen Szene etabliert hat. Von Anfang an als avantgardistische, einflussreiche Künstlerin anerkannt, die Technologien und Melodien miteinander verbindet, hat Emilie Simon eine makellose Karriere entwickelt, die ständig auf der Suche nach neuen klanglichen Abenteuern ist. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres?) ist als Autorin, Komponistin, Interpretin, Arrangeurin und Produzentin sowohl in der Kreation von Originalsongs als auch von Filmmusik zu Hause. 2023 kehrt sie zurück, um das 20-jährige Jubiläum auf der Bühne zu feiern, indem sie ihr gleichnamiges Debütalbum mit einer einzigartigen Show und einigen Überraschungen wieder aufleben lässt!

Chassol :

Chassol ist ein atypischer Experimentator der französischen Szene, der insbesondere die Konzepte des Ultrascore und der Harmonisierung des Realen entwickelt hat. Er ist ein Dirigent, Interpret (Klavier und Keyboards), Arrangeur und Produzent, der seit dreißig Jahren eine völlig ungebundene musikalische Sprache entwickelt ? irgendwo zwischen zeitgenössischer Musik, orchestralem Pop, Post-Jazz, Ambient und Filmmusik. Als Autor mehrerer ausgezeichneter CDs produziert er auch Filmreisen, die von Ultrascores begleitet werden, sehr originelle Bänder, die in eine lebendige Interaktion mit den Bildern treten. Zu nennen sind hier Nola Chérie (in New Orleans), Indiamore (in Indien) und Big Sun (auf Martinique). Er kehrt zum NJP zurück, um ein Konzert-Medley seiner schönsten Stücke und seine neueste musikalische Kreation vorzustellen, die in Resonanz mit wiederkehrenden Figuren und Motiven aus Basquiats Werken entstanden ist. Er spielt und improvisiert zu den Videoprojektionen von Erzählungen seiner Reisen, die wie Gemälde oder Klänge mit den Hauptfiguren und Motiven des amerikanischen Künstlers verbunden sind.

Maeva:

Sie, eine tiefe und fesselnde Soulstimme.

Er, ein Schlagzeuger, der zwischen Rock und Hip-Hop navigiert.

Dieses karmische Duo aus Straßburg lädt Sie zu einer Zeremonie ein, bei der Lauryn Hill, Rage Against The Machine, Erykah Badu und Mac Miller aufeinandertreffen. Zwischen glühenden Beats und luftigen Akkorden ist die Stimme gesetzt und der Flow engagiert. Für Maeva und Geoffroy ist die Vermischung der Genres – und der Menschen – der Ursprung des Reichtums an Vokabeln.

Mise à jour le 2023-07-02 par DESTINATION NANCY