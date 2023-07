CONCERT NJP – LA RELÈVE 10 rue Baron Louis Nancy, 18 octobre 2023, Nancy.

La relève :

Quelque part en France, trois jeunes rentrent en 6ème. Ils se rencontrent à la sortie des cours, et se découvrent une passion en commun : la musique. Ils ont alors une idée folle, créer leur propre groupe de hip-hop ! A travers leur musique, ils abordent les thèmes du quotidien : l’amitié, l’apprentissage, les réussites, ou encore l’écologie. Au cours de leurs aventures, ils vont découvrir l’histoire du hip-hop, ses origines, ses disciplines, ses valeurs originelles…peace, love, unity and having fun !

Auteurs : Kelly Carpaye, Lorin Paquin, Quentin Perrette, Fanny Privat, Omig Migo

Mise en scène : D de Kabal

Deux séances à destination des scolaires sont également programmées le mardi 17 octobre à 10h30 et 14h30. Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Romane : romane@nancyjazzpulsations.com. Enfants

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The next generation:

Somewhere in France, three young people start 6th grade. They meet after school, and discover a common passion: music. They come up with the crazy idea of forming their own hip-hop group! Through their music, they tackle everyday themes: friendship, learning, success and ecology. In the course of their adventures, they discover the history of hip-hop, its origins, its disciplines and its original values?peace, love, unity and having fun!

Authors: Kelly Carpaye, Lorin Paquin, Quentin Perrette, Fanny Privat, Omig Migo

Stage direction: D de Kabal

Two sessions for schoolchildren are also scheduled for Tuesday October 17 at 10:30 and 14:30. If you are interested, please contact Romane: romane@nancyjazzpulsations.com

La próxima generación :

En algún lugar de Francia, tres jóvenes empiezan sexto de primaria. Se conocen después de clase y descubren que tienen una pasión común: la música. Se les ocurre la loca idea de formar su propio grupo de hip-hop A través de su música, abordan temas cotidianos: la amistad, el aprendizaje, el éxito y la ecología. A lo largo de sus aventuras, descubren la historia del hip-hop, sus orígenes, sus disciplinas y sus valores originales: paz, amor, unidad y diversión

Autores: Kelly Carpaye, Lorin Paquin, Quentin Perrette, Fanny Privat, Omig Migo

Dirección: D de Kabal

También están previstas dos sesiones para escolares el martes 17 de octubre, a las 10.30 y a las 14.30 horas. Si está interesado, póngase en contacto con Romane: romane@nancyjazzpulsations.com

Die Ablösung :

Irgendwo in Frankreich kommen drei Jugendliche in die sechste Klasse. Sie treffen sich nach dem Unterricht und entdecken eine gemeinsame Leidenschaft: die Musik. Sie haben eine verrückte Idee: Sie wollen ihre eigene Hip-Hop-Band gründen! Mit ihrer Musik greifen sie Themen des Alltags auf: Freundschaft, Lernen, Erfolg und Umweltschutz. Auf ihren Abenteuern entdecken sie die Geschichte des Hip-Hop, seine Ursprünge, seine Disziplinen und seine ursprünglichen Werte: peace, love, unity and having fun!

Autoren: Kelly Carpaye, Lorin Paquin, Quentin Perrette, Fanny Privat, Omig Migo

Regie: D de Kabal

Am Dienstag, den 17. Oktober, sind außerdem zwei Vorstellungen für Schulklassen um 10:30 und 14:30 Uhr geplant. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Romane: romane@nancyjazzpulsations.com

