Halloween > Visite et activité thématique à la Ferme de Grémi 10 Rue Auguste Chardin Sainte-Cécile, 1 novembre 2023, Sainte-Cécile.

Sainte-Cécile,Manche

Venez découvrir notre travail, nos animaux (normand.e.s pour certain.e.s) pour les papouiller, caresser, bisouiller, nourrir, le tout au fil de la balade… Partagez un moment convivial autour d’activité manuelle et ludique sur un thème précis, repartez avec ce petit quelque chose. Et pour Halloween, venez déguisé !

Tarifs : 8€ par enfant, 1€ -2 ans, 4€ par adulte.

Rendez-vous à la ferme à 18h. Durée : 1h30 à 2h.

Nombre de places limité à 12. Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue.

Réservation uniquement sur notre site web : lafermedegremi.fr..

2023-11-01 16:00:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. .

10 Rue Auguste Chardin

Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie



Come and discover our work, our animals (some of them from Normandy) and pet them, kiss them, feed them, all along the way? Share a convivial moment around a playful manual activity on a specific theme, and leave with that little something. And for Halloween, come dressed up!

Prices: 8? per child, 1? -2 years, 4? per adult.

Meet at the farm at 6pm. Duration: 1h30 to 2h.

Places limited to 12. Please bring suitable clothing and mud-friendly shoes.

Reservations only on our website: lafermedegremi.fr.

Venga a descubrir nuestro trabajo, nuestros animales (algunos de ellos de Normandía) y acarícielos, béselos, aliméntelos, durante todo el recorrido? Comparta un momento de convivencia en torno a una actividad lúdica y práctica sobre un tema específico, y váyase a casa con ese pequeño detalle. Y para Halloween, ¡venga disfrazado!

Precios: 8? por niño de 1? -2 años, 4? por adulto.

Encuentro en la granja a las 18 h. Duración: de 1 hora y media a 2 horas.

Plazas limitadas a 12. Se ruega traer ropa adecuada y calzado para el barro.

Reservas únicamente en nuestra página web: lafermedegremi.fr.

Entdecken Sie unsere Arbeit und unsere Tiere (manche aus der Normandie), um sie zu streicheln, zu füttern, zu küssen und zu füttern, und das alles während des Spaziergangs Teilen Sie einen geselligen Moment bei handwerklichen und spielerischen Aktivitäten zu einem bestimmten Thema und nehmen Sie etwas mit nach Hause. Und an Halloween können Sie verkleidet kommen!

Preis: 8? pro Kind, 1? -2 Jahre, 4? pro Erwachsener.

Treffpunkt auf dem Bauernhof um 18 Uhr. Dauer: 1,5 bis 2 Stunden.

Die Anzahl der Plätze ist auf 12 begrenzt. Angemessene Kleidung mit schlammfesten Schuhen vorsehen.

Reservierung nur über unsere Website: lafermedegremi.fr.

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche