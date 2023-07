Visite et activités à la Ferme de Grémi 10 Rue Auguste Chardin Sainte-Cécile, 30 août 2023, Sainte-Cécile.

Sainte-Cécile,Manche

100% en plein air, venez découvrir notre arc-en-ciel de dames cocottes, gratouiller dame pipinette, caresser Polinette et peut-être Fusée, donner le goûter à Rozy & Rosé et toute la troupe, découvrir Pinpin et son copain Gus, nos Porcs de « Bayeux », leur nourriture, la préparation du goûter de nos bébés cochons. Voilà un bon moment en famille, entre amis… Pour petits et grands.

Tarifs : 5 € par personne, 1 € pour les -2 ans.

Rendez-vous à la ferme à 15h. Durée : 1h30 à 2h.

Nombre de places limité. Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue. Réservation uniquement sur le site web : lafermedegremi.fr..

2023-08-30 15:00:00 fin : 2023-08-30 . .

10 Rue Auguste Chardin

Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie



100% in the open air, come and discover our rainbow of lady cocottes, scratch lady pipinette, stroke Polinette and maybe Fusée, give a snack to Rozy & Rosé and all the gang, discover Pinpin and his pal Gus, our « Bayeux » pigs, their food and the preparation of our baby pigs’ snacks. A good time with family and friends? For young and old alike.

Price: 5? per person, 1? for children under 2.

Meet at the farm at 3pm. Duration: 1h30 to 2h.

Limited number of places. Please bring suitable clothing and mud-friendly shoes. Reservations only on the website: lafermedegremi.fr.

100% al aire libre, venga a descubrir nuestro arco iris de lady cocottes, rasque a lady pipinette, acaricie a Polinette y tal vez a Fusée, dé un tentempié a Rozy & Rosé y a toda la pandilla, descubra a Pinpin y a su amigo Gus, nuestros cerdos « Bayeux », su alimentación y la preparación de las meriendas de nuestros cerditos. Un buen momento en familia y entre amigos.. Para grandes y pequeños.

Precio: 5 euros por persona, 1 euro para los menores de 2 años.

Encuentro en la granja a las 15h. Duración: de 1h30 a 2h.

Plazas limitadas. Vístase adecuadamente con calzado adecuado para el barro. Reservas únicamente en la página web: lafermedegremi.fr.

100% im Freien, entdecken Sie unseren Regenbogen von Kokosnuss-Damen, kraulen Sie Pipinette, streicheln Sie Polinette und vielleicht auch Fusée, geben Sie Rozy & Rosé und der ganzen Truppe einen Snack, entdecken Sie Pinpin und seinen Freund Gus, unsere Schweine von « Bayeux », ihr Futter, die Zubereitung des Snacks für unsere Babyschweine. Ein schöner Moment mit der Familie oder unter Freunden? Für Groß und Klein.

Preis: 5 ? pro Person, 1 ? für Kinder unter 2 Jahren.

Treffpunkt auf dem Bauernhof um 15 Uhr. Dauer: 1,5 bis 2 Stunden.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Angemessene Kleidung mit Schuhen, die den Schlamm nicht scheuen, vorsehen. Reservierung nur über die Website: lafermedegremi.fr.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche