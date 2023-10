Défilé de mode 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre, 14 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

On vous attend nombreuses et nombreux pour assister au défilé de mode proposé par vos commerçants et artisans souletins.

Les places sont limitées. N’hésitez pas à venir retirer vos tickets pour le défilé à la mairie de Mauléon à partir du lundi 2 octobre !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

10 rue Arnaud de Maytie Cinéma Maule Baitha

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many of you are expected to attend the fashion show put on by your local Soulet merchants and artisans.

Places are limited. Don’t hesitate to pick up your tickets for the fashion show at Mauléon town hall from Monday October 2!

Esperamos ver a muchos de ustedes en el desfile de moda organizado por los comerciantes y artesanos locales de Soulet.

Las plazas son limitadas. No dude en recoger sus entradas para el desfile en el ayuntamiento de Mauléon a partir del lunes 2 de octubre

Wir erwarten Sie zahlreich und zahlreich, um an der Modenschau teilzunehmen, die von Ihren souletinischen Händlern und Handwerkern angeboten wird.

Die Plätze sind begrenzt. Zögern Sie nicht, Ihre Tickets für die Modenschau ab Montag, dem 2. Oktober, im Rathaus von Mauléon abzuholen!

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme Pays Basque