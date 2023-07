Connecting Contemporary Arts d’Afrique(s) 10 Rue Arago Périgueux, 17 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

A découvrir pour cette nouvelle saison à la galerie l’Appart, du lundi 17 juillet au vendredi 11 août , la nouvelle exposition d’art contemporain africain, avec les nouvelles œuvres de Rickson Zavare, Jacob Diboum, Noah Tabo, David Chinyama, Goodson Mlera, Atelier Sof et Abdoulaye Kaboré. Emmanuelle Gaillard, artiste-peintre de Bergerac, collabore avec nous cette année, suite à une très belle rencontre artistique au cours d’une première exposition à Périgueux en juin/juillet.

VERNISSAGE: lundi 17 juillet à partir de 18H30.

Tout un mois de programme de rencontres autour de l’Afrique à découvrir entre le 17 juillet et le 11 août : la Guinée, le Kenya, la maladie NOMA, le Burkina Faso, le métissage, le Cameroun et comme chaque année, le Zimbabwe.

Dégustation de café des Hauts-plateaux du Cameroun avec Soulé Mforen tous les mardis matins à 9h30, un moment de bonheur et de découverte..

10 Rue Arago Galerie l’App’art

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This new season at Galerie l’Appart, from Monday July 17 to Friday August 11, features a new exhibition of contemporary African art, with new works by Rickson Zavare, Jacob Diboum, Noah Tabo, David Chinyama, Goodson Mlera, Atelier Sof and Abdoulaye Kaboré. Bergerac-based painter Emmanuelle Gaillard is collaborating with us this year, following a wonderful artistic encounter during a first exhibition in Périgueux in June/July.

VERNISSAGE: Monday July 17 from 6.30 pm.

A whole month’s program of African encounters to discover between July 17 and August 11: Guinea, Kenya, the NOMA disease, Burkina Faso, métissage, Cameroon and, as every year, Zimbabwe.

Coffee tasting from Cameroon’s high plateaux with Soulé Mforen every Tuesday morning at 9:30 a.m., a moment of pleasure and discovery.

La nueva temporada de la Galerie l’Appart, del lunes 17 de julio al viernes 11 de agosto, presenta una nueva exposición de arte africano contemporáneo, con nuevas obras de Rickson Zavare, Jacob Diboum, Noah Tabo, David Chinyama, Goodson Mlera, Atelier Sof y Abdoulaye Kaboré. Emmanuelle Gaillard, pintora de Bergerac, colabora con nosotros este año, tras un maravilloso encuentro artístico durante su primera exposición en Périgueux en junio/julio.

VERNISSAJE: lunes 17 de julio a partir de las 18.30 horas.

Entre el 17 de julio y el 11 de agosto, todo un mes de encuentros africanos por descubrir: Guinea, Kenia, la enfermedad de NOMA, Burkina Faso, el mestizaje, Camerún y, como cada año, Zimbabue.

Degustación de café de las altas mesetas de Camerún con Soulé Mforen, todos los martes a las 9.30 de la mañana, un momento de placer y descubrimiento.

Entdecken Sie in dieser neuen Saison in der Galerie l’Appart von Montag, dem 17. Juli, bis Freitag, dem 11. August, die neue Ausstellung zeitgenössischer afrikanischer Kunst mit neuen Werken von Rickson Zavare, Jacob Diboum, Noah Tabo, David Chinyama, Goodson Mlera, Atelier Sof und Abdoulaye Kaboré. Emmanuelle Gaillard, eine Malerin aus Bergerac, arbeitet dieses Jahr mit uns zusammen, nachdem sie bei einer ersten Ausstellung in Périgueux im Juni/Juli eine sehr schöne künstlerische Begegnung hatte.

VERNISSAGE: Montag, 17. Juli, ab 18.30 Uhr.

Zwischen dem 17. Juli und dem 11. August gibt es einen ganzen Monat lang ein Programm mit Begegnungen rund um Afrika zu entdecken: Guinea, Kenia, die Krankheit NOMA, Burkina Faso, die Mischkultur, Kamerun und wie jedes Jahr Simbabwe.

Kaffeeverkostung aus dem Hochland von Kamerun mit Soulé Mforen jeden Dienstagmorgen um 9:30 Uhr, ein Moment des Glücks und der Entdeckung.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de Périgueux