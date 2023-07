Exposition – Grains 10 Rue Arago Périgueux, 3 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Exposition collective proposée dans le cadre du festival Mimos par La Mine – laboratoire poétique. Écrire, broder, dessiner,

photographier, chanter, jouer… Transformer ce qui meut et émeut. Une rétrospective mouvante et émouvante, un œil sur le chemin vers l’Art et vers l’Autre !.

2023-07-03 fin : 2023-07-17 18:30:00.

10 Rue Arago Galerie L’App’Art

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Group exhibition presented as part of the Mimos festival by La Mine – laboratoire poétique. Write, embroider, draw,

photograph, sing, play? Transforming what moves and moves us. A moving, moving retrospective, an eye on the road to Art and the Other!

Exposición colectiva organizada en el marco del festival Mimos por La Mine – laboratoire poétique. Escribir, bordar, dibujar

fotografiar, cantar, jugar.. Transformar lo que conmueve y nos conmueve. Una retrospectiva conmovedora y emocionante, ¡un ojo en el camino del Arte y del Otro!

Eine Gruppenausstellung, die im Rahmen des Festivals Mimos von La Mine – laboratoire poétique angeboten wird. Schreiben, sticken, zeichnen,

fotografieren, singen, spielen? Das umwandeln, was bewegt und bewegt. Eine bewegte und bewegende Retrospektive, ein Auge auf dem Weg zur Kunst und zum Anderen!

