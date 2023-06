Sous les étoiles d’Alsace – Landskron 10 Rue Annexe Tannwald Leymen, 30 juin 2023, Leymen.

Leymen,Haut-Rhin

Cet été, les sites patrimoniaux alsaciens se transforment en salles de cinéma à ciel ouvert. Installez vous bien confortablement sur l’herbe ou dans votre transat pour voir ou revoir des bijoux du 7ème art sous un ciel étoilé. Des animations seront proposées au public en amont de la projection. La séance de cinéma en plein air et les animations sont gratuites. Film : Le seigneur des anneaux La communauté de l’anneau.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

10 Rue Annexe Tannwald

Leymen 68220 Haut-Rhin Grand Est



This summer, Alsace’s heritage sites are transformed into open-air cinemas. Make yourself comfortable on the grass or in your deckchair to see or re-see some of the gems of the 7th art under a starry sky. There will be entertainment for the public before the screening. The open-air cinema session and activities are free of charge. Film: Lord of the Rings The Fellowship of the Ring

Este verano, los lugares patrimoniales de Alsacia se transforman en cines al aire libre. Póngase cómodo en la hierba o en su tumbona para ver o volver a ver algunas de las joyas del séptimo arte bajo un cielo estrellado. Habrá entretenimiento para el público antes de la proyección. La proyección de cine al aire libre y la animación son gratuitas. Película: El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo

Diesen Sommer verwandeln sich die elsässischen Kulturerbestätten in Kinosäle unter freiem Himmel. Machen Sie es sich im Gras oder im Liegestuhl bequem, um unter dem Sternenhimmel Juwelen der siebten Kunst zu sehen oder wiederzusehen. Vor der Vorführung werden dem Publikum Animationen angeboten. Die Open-Air-Kinovorstellung und die Animationen sind kostenlos. Film: Der Herr der Ringe Die Gemeinschaft der Ringe

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue