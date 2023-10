Dînez avec les Grandes Maisons d’Alsace 10 Rue Alfred Hartmann Munster, 29 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Diner spécial Vins d’Alsace pour la 30ème édition avec un menu exceptionnel, accompagné de 4 viticulteurs alsaciens..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

10 Rue Alfred Hartmann

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Special Alsatian wine dinner for the 30th edition, with an exceptional menu, accompanied by 4 Alsatian winemakers.

Cena especial de vinos alsacianos para la 30ª edición, con un menú excepcional, acompañado por 4 viticultores alsacianos.

Spezielles Elsässer Weindinner zur 30. Ausgabe mit einem außergewöhnlichen Menü, begleitet von 4 elsässischen Winzern.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster