Halloween party à la Cervoiserie 10 Rue Alexandre Guillon Guéret, 31 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Halloween party organisée par la Cervoiserie.

Venez passer la soirée la plus terrifiante de l’année dans votre Cervoiserie.

Décoration, cadeaux, bières spéciales Halloween, bonbons.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. .

10 Rue Alexandre Guillon La Cervoiserie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Halloween party organized by the Cervoiserie.

Come and enjoy the most terrifying evening of the year in your very own Cervoiserie.

Decoration, gifts, special Halloween beers, candy

Fiesta de Halloween organizada por la Cervoiserie.

Ven a pasar la noche más terrorífica del año en tu propia Cervoiserie.

Decoración, regalos, cervezas especiales de Halloween, dulces..

Halloween-Party, die von der Cervoiserie organisiert wird.

Verbringen Sie den gruseligsten Abend des Jahres in Ihrer Cervoiserie.

Dekoration, Geschenke, spezielles Halloween-Bier, Süßigkeiten

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Grand Guéret