Le Cabaret de Noël 10 route du Canton Eynesse, 9 décembre 2023, Eynesse.

Eynesse,Gironde

Cela sera Noël avant l’heure ce samedi 09 Décembre : sous le sapin, vous trouverez de superbes numéros de danse, de chant, d’hypnose et de burlesque!

Eynesse fait son cabaret durant une soirée qui s’annonce magique.

Cabaret musical, dansant et hypnotique.

10 artistes pour des numéros inoubliables.

Durée environ : 90 mn.

Buvette et petite restauration sur place.

Spectacle tout public..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

10 route du Canton Salle des fêtes

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’ll be Christmas before time this Saturday, December 09: under the tree, you’ll find superb dance, singing, hypnosis and burlesque acts!

Eynesse puts on its cabaret for what promises to be a magical evening.

Musical, dancing and hypnotic cabaret.

10 artists for unforgettable acts.

Running time approx. 90 min.

Refreshments and snacks on site.

Show open to all.

Este sábado 9 de diciembre será Navidad antes de tiempo: bajo el árbol de Navidad, encontrarás magníficos espectáculos de danza, canto, hipnosis y burlesque

Eynesse pone en escena su cabaret para una velada que promete ser mágica.

Cabaret musical, bailable e hipnótico.

10 artistas para actuaciones inolvidables.

Duración: 90 minutos.

Refrescos y tentempiés in situ.

Espectáculo para todos los públicos.

Am Samstag, dem 09. Dezember, wird es vorzeitig weihnachtlich: Unter dem Weihnachtsbaum finden Sie tolle Tanz- und Gesangsdarbietungen, Hypnose und Burlesque!

Eynesse gibt sein Kabarett für einen Abend, der magisch sein wird.

Musikalisches, tänzerisches und hypnotisches Kabarett.

10 Künstler für unvergessliche Nummern.

Dauer ca.: 90 Minuten.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Show für alle Zuschauer.

