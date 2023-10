Spectacle de comédie Les Jumelles 10 route du Canton Eynesse, 3 novembre 2023, Eynesse.

Eynesse,Gironde

Les Jumelles.

Le 1er solo joué en duo…ou l’inverse?

Un spectacle doublement délirant!

Sont-elles une? Est-elle deux? Un duo pas comme les autres, original et atypique qui va de surprise en surprise.

Spectacle de comédie.

Durée environ : 75 mn.

Buvette et petite restauration sur place.

Spectacle tout public..

2023-11-03

10 route du Canton Salle des fêtes

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Jumelles.

The 1st solo performed as a duo…or the other way around?

A doubly delirious show!

Are they one? Are they two? An original, atypical duo that goes from surprise to surprise.

Comedy show.

Running time: 75 mins.

Refreshments and snacks on site.

Show for all audiences.

Les Jumelles.

El 1er solo interpretado a dúo… ¿o al revés?

¡Un espectáculo doblemente delirante!

¿Son uno? ¿son dos? Un dúo sin igual, original y atípico, que va de sorpresa en sorpresa.

Espectáculo de humor.

Duración: 75 minutos.

Refrescos y tentempiés in situ.

Espectáculo para todos los públicos.

Die Zwillinge.

Das erste Solo, das als Duo gespielt wird…oder umgekehrt?

Eine doppelt verrückte Show!

Sind sie eine? Ist sie zwei? Ein Duo wie kein anderes, originell und atypisch, das von einer Überraschung in die nächste stolpert.

Eine Comedy-Show.

Dauer ca.: 75 Minuten.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Aufführung für alle Zuschauer.

