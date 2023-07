Jardiner ensemble 10 Route de Reviers Ponts sur Seulles, 19 mars 2023, Ponts sur Seulles.

Ponts sur Seulles,Calvados

Tous les 1ers Dimanche du mois !

Sensibilisation et accompagnement poétique et ludique à la permaculture et à l’agro-écologie. Venez participer à nos ateliers et/ou à ceux de nos partenaires.

Réservation obligatoire.

(Sur place/1 à 2h) – Niveau 1.

Vendredi 2023-03-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 12:00:00. .

10 Route de Reviers Amblie

Ponts sur Seulles 14480 Calvados Normandie



If you are interested in permaculture, biodiversity and agro-ecological poetry, come and participate in our workshops or those of our partners.

Reservation required.

(On site/1 to 2 hours) – Level 1

El primer domingo de cada mes

Sensibilización y acompañamiento poético y lúdico de la permacultura y la agroecología. Venga y participe en nuestros talleres y/o en los de nuestros socios.

Reserva obligatoria.

(In situ/1 a 2 horas) – Nivel 1

Jeden 1. Sonntag im Monat!

Poetische und spielerische Sensibilisierung und Begleitung zu Permakultur und Agrarökologie. Kommen Sie und nehmen Sie an unseren Workshops und/oder denen unserer Partner teil.

Eine Reservierung ist erforderlich.

(Vor Ort/1 bis 2 Stunden) – Ebene 1

Mise à jour le 2023-06-29 par Calvados Attractivité