Concert musiques tziganes Gadje Mundi 10 Route de Missé Saint-Jean-de-Thouars, 17 novembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Laissez vous transporter aux sons des musique tziganes avec le groupe Gadje Mundi. Amoureux des musiques balkaniques (tziganes et klezmer) Gadjé Mundi développe, avec fougue et générosité , toutes les richesses de ces folklores , en invitant le public à partager ce voyage Festif..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

10 Route de Missé À la Minute Blonde

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be transported by the sounds of gypsy music with the Gadje Mundi group. Gadje Mundi’s passion for Balkan music (gypsy and klezmer) brings out all the richness of these folklores, inviting the audience to share in this festive journey.

Déjese transportar por los sonidos de la música gitana con el grupo Gadje Mundi. Gadje Mundi son amantes de la música balcánica (gitana y klezmer), y sacan a relucir toda la riqueza de este folclore con pasión y generosidad, invitando al público a compartir este viaje festivo.

Lassen Sie sich von der Gruppe Gadje Mundi zu den Klängen der Zigeunermusik entführen. Gadje Mundi, die in die Balkanmusik (Zigeuner und Klezmer) verliebt sind, entwickeln mit Feuer und Großzügigkeit den ganzen Reichtum dieser Folklore und laden das Publikum ein, diese festliche Reise zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Maison du Thouarsais