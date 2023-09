La randonnée de la bière 10 Route de Missé Saint-Jean-de-Thouars, 23 septembre 2023, Saint-Jean-de-Thouars.

Saint-Jean-de-Thouars,Deux-Sèvres

Découvrez les paysages thouarsais à travers cette randonnée de 10km dont l’ambiance est placée sous le signe du Sud Ouest. Seule obligatoire, revêtir une tenue rouge et blanche ! Départ à 17h30 en défilé et en musique. Ravitaillement festif est proposé sur le circuit et à l’arrivée..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

10 Route de Missé Départ de la Minute Blonde

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the landscapes of Thouarsais on this 10km hike with a South-Western flair. The only requirement is that you wear red and white! Departure at 5.30pm, with parade and music. Festive refreshments along the route and at the finish.

Descubra los paisajes de la región de Thouars en este paseo de 10 km, con sabor a Suroeste. El único requisito es ir vestido de rojo y blanco Salida a las 17.30 h con desfile y música. Refrescos festivos durante el recorrido y a la llegada.

Entdecken Sie die Landschaften von Thouarsais auf dieser 10 km langen Wanderung, deren Atmosphäre ganz im Zeichen des Südwestens steht. Sie müssen sich nur in rot-weiße Kleidung kleiden! Start um 17:30 Uhr mit einer Parade und Musik. Auf der Strecke und am Ziel werden festliche Verpflegungsstände angeboten.

Mise à jour le 2023-09-06 par Maison du Thouarsais