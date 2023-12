Les Ateliers Déco’ Comté 10 Route de Lons Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Poligny

Début : 2023-12-18 10:00:00

fin : 2023-12-18 . LES ATELIERS DÉCO’ COMTÉ Venez passer un moment convivial et gourmand à la Maison du Comté ! Vous manquez d’idée pour vos tables des fêtes de fin d’année ?

Venez réaliser votre déco’ 100% Montagnes du Jura autour d’un savoureux accord Thé & Comté ! Tarif : 15€ – Atelier adulte sur réservation uniquement EUR.

10 Route de Lons La Maison du Comté

Poligny 39800

