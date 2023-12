A la découverte des oiseaux hivernants 10 Route de l’Abbé Delforge Le Caule-Sainte-Beuve, 27 janvier 2024 10:00, Le Caule-Sainte-Beuve.

Le Caule-Sainte-Beuve,Seine-Maritime

La veille du comptage national des oiseaux des jardins, venez apprendre ou réviser l’identification des oiseaux que vous voyez tous les jours chez vous.

10h : Rendez-vous à la mairie (10 route de l’Abbé Delforge) – Durée : 2h / 2h30

Sortie animée par le groupe ornithologique normand

Prévoyez les chaussures de randonnées et vêtements adaptés en fonction de la météo.

Possibilité de prendre des jumelles

Réservation obligatoire : www.seinemaritime.fr/ens

Infos : 02 32 81 68 70 / enslittoral@seinemaritime.fr.

2024-01-27 10:00:00 fin : 2024-01-27 12:30:00. .

10 Route de l’Abbé Delforge

Le Caule-Sainte-Beuve 76390 Seine-Maritime Normandie



On the eve of the national garden bird count, come and learn or revise the identification of the birds you see every day in your home.

10am: Meet at the town hall (10 route de l?Abbé Delforge) – Duration: 2h / 2h30

Organized by the Normandy ornithological group

Bring hiking boots and weather-appropriate clothing.

Binoculars available

Reservations required: www.seinemaritime.fr/ens

Information: 02 32 81 68 70 / enslittoral@seinemaritime.fr

En vísperas del recuento nacional de aves de jardín, venga a aprender o repasar la identificación de los pájaros que ve a diario en su casa.

10h: Encuentro en el ayuntamiento (10 route de l’Abbé Delforge) – Duración: 2h / 2h30

Dirigido por el grupo ornitológico de Normandía

Traer botas de montaña y ropa adecuada según el tiempo.

Prismáticos disponibles

Reserva obligatoria: www.seinemaritime.fr/ens

Información: 02 32 81 68 70 / enslittoral@seinemaritime.fr

Am Vorabend der nationalen Zählung der Gartenvögel können Sie die Identifizierung der Vögel, die Sie jeden Tag bei sich zu Hause sehen, lernen oder auffrischen.

10 Uhr: Treffpunkt am Rathaus (10 route de l’Abbé Delforge) – Dauer: 2 Std. / 2,5 Std

Von der normannischen ornithologischen Gruppe geleiteter Ausflug

Bringen Sie Wanderschuhe und je nach Wetterlage geeignete Kleidung mit.

Es besteht die Möglichkeit, ein Fernglas mitzunehmen

Reservierung erforderlich: www.seinemaritime.fr/ens

Infos: 02 32 81 68 70 / enslittoral@seinemaritime.fr

