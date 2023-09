Concours de pétanque 10 Route de la Touche Portes-en-Valdaine, 7 octobre 2023, Portes-en-Valdaine.

Portes-en-Valdaine,Drôme

Le beau temps est encore avec nous, profitez pour participer à notre concours de pétanque en doublette. Bonne ambiance assurée!.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

10 Route de la Touche Restaurant L’auberge de la valdaine

Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The fine weather is still with us, so why not take part in our double pétanque competition? Great atmosphere guaranteed!

El buen tiempo sigue con nosotros, así que aproveche para participar en nuestra doble competición de petanca. El buen ambiente está garantizado

Das schöne Wetter ist immer noch auf unserer Seite. Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie an unserem Boule-Wettbewerb im Doppelpack teil. Gute Stimmung ist garantiert!

