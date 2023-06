VIDE-GRENIERS GUENTRANGE 10 route de la sportive Thionville, 27 août 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Vide -Greniers avec petite restauration – boissons et sanitaires sur place.

L’accueil des exposants à partir de 7h.. Tout public

Dimanche 2023-08-27 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-27 17:00:00. 0 EUR.

10 route de la sportive Parking du stade de Thionville – Guentrange

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Garage sale with light refreshments – drinks and sanitary facilities on site.

Exhibitors welcome from 7am.

Venta de garaje con refrescos ligeros – bebidas y aseos in situ.

Expositores bienvenidos a partir de las 7am.

Vide -Greniers mit kleinen Snacks – Getränke und sanitäre Anlagen vor Ort.

Empfang der Aussteller ab 7 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME