Cinéma Plein air 10 route de la Batisse Gannat, 6 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Séance de cinéma en plein air.

Le dernier Astérix et Obélix !.

2023-07-06 21:30:00 fin : 2023-07-06 00:00:00. EUR.

10 route de la Batisse Camping Le Mont libre

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Open-air cinema.

The latest Asterix and Obelix!

Cine al aire libre.

¡Lo último de Astérix y Obélix!

Kinovorführung unter freiem Himmel.

Der neueste Asterix und Obelix!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Val de Sioule