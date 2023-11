Marché de Noël de la Chouette 10 Route de Grendelbruch Bœrsch, 26 novembre 2023, Bœrsch.

Bœrsch,Bas-Rhin

Stands de créations artisanales et locales, vente de couronnes de l’Avent, vin chaud, bredele et pleins d’autres surprises. (Re)découvrez toutes les activités proposées par l’association, de plus en plus nombreuses, et faites le plein de sourires, accolades et autres beaux souvenirs pour adoucir le froid de l’hiver….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 20:00:00. EUR.

10 Route de Grendelbruch

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est



Stalls selling local crafts and creations, Advent wreaths, mulled wine, bredele and lots of other surprises. (Re)discover all the activities offered by the ever-growing association, and fill up on smiles, hugs and other beautiful memories to soften the winter chill?

Puestos de artesanía y creaciones locales, coronas de Adviento, vino caliente, bredele y muchas otras sorpresas. (Re)descubra todas las actividades que ofrece la asociación, cada vez más numerosa, y llénese de sonrisas, abrazos y otros bellos recuerdos para suavizar el frío invernal..

Stände mit handwerklichen und lokalen Kreationen, Verkauf von Adventskränzen, Glühwein, Bredele und viele andere Überraschungen. (Entdecken Sie die immer zahlreicher werdenden Aktivitäten des Vereins und sammeln Sie Lächeln, Umarmungen und andere schöne Erinnerungen, die Ihnen den kalten Winter versüßen werden!

