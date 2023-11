Brunch associatif de l’Avent 10 Route de Grendelbruch Bœrsch, 26 novembre 2023, Bœrsch.

Bœrsch,Bas-Rhin

Rejoignez cette initiative gastronomique dans le cadre du marché de Noël du Domaine de la Chouette ! Partagez un moment convivial et savoureux autour d’un brunch sucré salé et d’une coupe de crémant, parmi la féérie des décorations de Noël ! Inscription : http://bit.ly/brunch_de_lavent.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 13:00:00. EUR.

10 Route de Grendelbruch

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est



Join this gastronomic initiative as part of the Domaine de la Chouette Christmas market! Share a convivial and tasty moment over a sweet and savory brunch and a glass of crémant, amidst the enchantment of Christmas decorations! Registration: http://bit.ly/brunch_de_lavent

Participe en esta iniciativa gastronómica en el marco del mercado navideño del Domaine de la Chouette Comparta un momento agradable y sabroso con un brunch dulce y salado y una copa de crémant, ¡en medio del encanto de las decoraciones navideñas! Inscripción: http://bit.ly/brunch_de_lavent

Schließen Sie sich dieser gastronomischen Initiative im Rahmen des Weihnachtsmarktes der Domaine de la Chouette an! Teilen Sie einen geselligen und leckeren Moment bei einem süßen und salzigen Brunch und einem Glas Crémant inmitten der zauberhaften Weihnachtsdekorationen! Anmeldung: http://bit.ly/brunch_de_lavent

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile