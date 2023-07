Afterbeach au Château Liouner 10 route de Benon Listrac-Médoc, 23 août 2023, Listrac-Médoc.

Listrac-Médoc,Gironde

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Au programme de la soirée :

Visite du domaine et dégustation de 4 vins

Assiette complète (charcuterie, légumes, fromages et mets sucré) + 1 verre de vin pour les adultes

Assiette avec nuggets maison, chips avec glace et jus de raisin pour les enfants

Quizz et tombola sur place

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 ou au 05.56.03.21.01.

10 route de Benon

Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After the beach, come to the château for a gourmet aperitif! Visit and discover the estate with expert commentary from our Médoc winemakers.

Come and spend a pleasant moment with family and friends, and discover local products.

Evening program:

Tour of the estate and tasting of 4 wines

Full platter (charcuterie, vegetables, cheese and sweets) + 1 glass of wine for adults

Plate with homemade nuggets, chips with ice cream and grape juice for children

Quiz and tombola on site

Reservations recommended on 05.64.31.07.77 or 05.56.03.21.01

Después de la playa, diríjase al château para disfrutar de un aperitivo gourmet Visite y descubra la finca con los comentarios de nuestros expertos viticultores del Médoc.

Venga a pasar un rato agradable en familia o entre amigos y descubra los productos locales.

Programa de la velada

Visita de la propiedad y degustación de 4 vinos

Comida completa (embutidos, verduras, quesos y platos dulces) + 1 copa de vino para los adultos

Plato con nuggets caseros, patatas fritas con helado y zumo de uva para los niños

Concurso y tómbola in situ

Se recomienda reservar llamando al 05.64.31.07.77 o al 05.56.03.21.01

Nach dem Strand treffen Sie sich im Schloss zu einem Aperitif für Feinschmecker! Besuchen und entdecken Sie das Weingut, begleitet von den erfahrenen Kommentaren unserer Winzer aus dem Médoc.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment mit der Familie oder mit Freunden und entdecken Sie die lokalen Produkte.

Das Programm des Abends :

Besichtigung des Weinguts und Verkostung von 4 Weinen

Vollständiger Teller (Aufschnitt, Gemüse, Käse und süße Speisen) + 1 Glas Wein für Erwachsene

Teller mit hausgemachten Nuggets, Chips mit Eis und Traubensaft für Kinder

Quiz und Tombola vor Ort

Reservierungen werden empfohlen unter 05.64.31.07.77 oder 05.56.03.21.01

