Soirée rose au château Liouner
Samedi 14 octobre, 19h00
10 Route de Benon 33480 Listrac-Médoc

Soirée Rose au Château Liouner organisé par le comité des fetes vivres à Listrac.

Tous les bénéfices seront reversés à l’association De Mèche Avec Vous.

Une boisson sera offerte pour toutes personnes vetues de Rose.

Repas à 17 €/ adulte et 10 €/ enfant

Réservation en mairie avant le Mardi 10 Octobre 2023

