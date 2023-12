Réveillon du jour de l’An 10 quai Joseph Bellot Rochefort, 31 décembre 2023, Rochefort.

Rochefort Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 02:00:00

Le restaurant La Corderie Royale vous concocte un menu spécial pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Dans un cadre élégant et chaleureux, venez profiter de nos différents espaces pour l’apéritif et le dîner..

10 quai Joseph Bellot Restaurant de la Corderie Royale

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



