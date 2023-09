7ème biennale d’architecture 10 Quai François Mitterrand Caen, 4 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La 7ème édition de la biennale d’architecture aura pour thème « Curieux-se ? Explorons la nature des villes ».

Au programme du 4 au 11 octobre : conférences, rencontres, ateliers, courts métrages pour explorer la nature des villes.

Le programme complet est disponible en ligne ou en pièce jointe..

Vendredi 2023-10-04 fin : 2023-10-11 . .

10 Quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen 14000 Calvados Normandie



The theme of the 7th architecture biennial is « Curious? Let’s explore the nature of cities ».

On the program from October 4 to 11: conferences, meetings, workshops and short films to explore the nature of cities.

The full program is available online or as an attachment.

El tema de la 7ª Bienal de Arquitectura es « ¿Curiosos? Exploremos la naturaleza de las ciudades ».

En el programa del 4 al 11 de octubre: conferencias, encuentros, talleres y cortometrajes para explorar la naturaleza de las ciudades.

El programa completo está disponible en línea o como archivo adjunto.

Die 7. Ausgabe der Architekturbiennale steht unter dem Motto « Neugierig-se? Erforschen wir die Natur der Städte ».

Auf dem Programm vom 4. bis 11. Oktober stehen Konferenzen, Treffen, Workshops und Kurzfilme, um die Natur der Städte zu erforschen.

Das vollständige Programm finden Sie online oder im Anhang.

