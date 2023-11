Randonnée organisée 10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille, 18 novembre 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

15 km de randonnée au départ de la Station Sports Nature de Marcillac.

Départ : 9h30. Café/thé offert à l’arrivée.

5€/personne.

Inscription obligatoire : contact@marcillacsportsnature.fr ou 05 55 27 84 27..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

10 Promenade du Lac

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



15 km hike starting from the Marcillac Nature Sports Resort.

Departure: 9:30 am. Coffee/tea offered on arrival.

5/person.

Registration required: contact@marcillacsportsnature.fr or 05 55 27 84 27.

excursión de 15 km con salida de la Estación Deportiva Natural de Marcillac.

Hora de salida: 9.30 h. Café/té de cortesía a la llegada.

5 por persona.

Inscripción obligatoria: contact@marcillacsportsnature.fr o 05 55 27 84 27.

15 km lange Wanderung ab der Station Sports Nature de Marcillac.

Start: 9.30 Uhr. Kostenloser Kaffee/Tee bei der Ankunft.

5?/Person.

Anmeldung erforderlich: contact@marcillacsportsnature.fr oder 05 55 27 84 27.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières