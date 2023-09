Randonnée organisée 10 Promenade du Lac Marcillac-la-Croisille, 7 octobre 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

Une randonnée de 12 km, difficulté moyenne, au départ du Parking de la Station Sports Nature de Marcillac.

Pique-nique dans le sac.

Renseignements et inscriptions : 06 87 87 93 27..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

10 Promenade du Lac

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A 12 km hike of moderate difficulty, starting from the Marcillac Sports Nature Resort parking lot.

Picnic in the bag.

Information and registration: 06 87 87 93 27.

Recorrido de 12 km de dificultad moderada, con salida desde el aparcamiento de la Estación Deportiva Natural de Marcillac.

Picnic en la mochila.

Información y reservas: 06 87 87 93 27.

Eine Wanderung von 12 km, mittlerer Schwierigkeitsgrad, ausgehend vom Parkplatz der Station Sports Nature de Marcillac.

Picknick in der Tasche.

Informationen und Anmeldungen: 06 87 87 93 27.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières