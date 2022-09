10 pour toutes Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurês Istres

2022-10-03 – 2022-10-31

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurês

– Clinique de l’Olivier, tout le mois d’octobre

– Du 3 au 9 octobre au cinéma le Coluche. Vernissage de l’exposition lundi 3 octobre à 19h. suivi de la projection d’un film avec l’association Et le ciné va et d’un débat avec des professionnels

– Du 10 au 16 octobre au pôle femme mêre enfant « Simone-Veil » Exposition photographique par Eric Escudier, dans le cadre de l'opération de sensibilisation du cancer du sein Octobre Rose

