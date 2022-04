10 PLANTES DES SOUS-BOIS

10 PLANTES DES SOUS-BOIS, 10 juillet 2022, . 10 PLANTES DES SOUS-BOIS

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 16:30:00 16:30:00 10 plantes des sous-bois. Balade dans le bois de Bouxurulles pour apprendre à reconnaître 10 plantes qui se développent dans la forêt. Découverte de leur particularité pour coloniser ses milieux ombragés. Description de la plante, mais aussi de ses vertus (médicinales, culinaires, …).

Enfant dès 5 ans.

Places limitées.

Inscription obligatoire au association.hirrus@orange.fr PIXABAY – Martin-Hetto dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville