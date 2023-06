JOURNEE DECOUVERTE 10 PLACE THIERS Val de Briey, 29 juin 2023, Val de Briey.

Val de Briey,Meurthe-et-Moselle

Vous l’attendiez impatiemment, la voilà ! Au programme de cette nouvelle édition, une thématique sur Briey/Val de Briey avec son patrimoine contemporain et moyenâgeux, du savoir-faire et des curiosités locales… Prenez date et réservez au plus vite, les places sont limitées…. Tout public

Dimanche à 09:15:00 ; fin : . 25 EUR.

10 PLACE THIERS

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



You’ve been waiting for it, here it is! This year’s event will focus on Briey/Val de Briey, with its contemporary and medieval heritage, know-how and local curiosities? Make a date and book as soon as possible, places are limited?

Lo esperaba con impaciencia: ¡ya está aquí! El programa de este año incluye un tema sobre Briey/Val de Briey, con su patrimonio contemporáneo y medieval, su saber hacer local y sus curiosidades? Apúntese una fecha y reserve cuanto antes, las plazas son limitadas..

Sie haben ungeduldig darauf gewartet, hier ist sie! Auf dem Programm dieser neuen Ausgabe steht ein Thema über Briey/Val de Briey mit seinem zeitgenössischen und mittelalterlichen Erbe, Know-how und lokalen Kuriositäten? Merken Sie sich den Termin vor und reservieren Sie so schnell wie möglich, denn die Plätze sind begrenzt!

Mise à jour le 2023-06-24 par MILTOL