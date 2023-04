Rencontres Musiciens Danseurs 10, Place Malherbe, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)

Les Rencontres Musiciens Danseurs débutent à St-Maximin-la-Sainte-Baume ! Cette première session aura lieu au Cercle Philarmonique, un lieu très agréable à découvrir ou à retrouver, qui nous accueille pour ce moment festif ! Bar ouvert en salle et en terrasse. Venez profiter, partager musiques et danses sur cette belle place et par un soleil printanier ! Scène ouverte aux musiciens, chanteurs de musiques à danser : valses, mazurkas, cercles, chapeloises, rigodons, rondos, gavottes, … Les danses traditionnelles sont à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, souvent simples et faciles sans pas particuliers, en couples ou collectives, une bonne occasion de s'amuser dans la bonne humeur ! Repli en intérieur si météo défavorable. Contacts 06 65 28 64 22 ou 06 86 75 59 71

