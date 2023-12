Atelier bien être : Cercle de femmes 10 PLACE JOANE Léognan, 16 novembre 2023, Léognan.

Léognan Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-16 17:00:00

fin : 2023-11-16

Dernier cercle de femmes de l’année 2023.

Ilda Audier, professeur de Yoga principalement pour femmes et enfants, vous accueille dans son cercle de femmes, un espace sécurisé où vous pourrez écouter et explorer en libérant votre parole. Repérer et partager vos humeurs, vos sentiments d’inconforts tant corporels que psychologiques, c’est la clé du bien-être.

Merci d’apporter un coussin et tapis de sol ou autre pour ne pas avoir froid et Ilda se chargera du reste..

10 PLACE JOANE Place Joane

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-05 par OT Montesquieu