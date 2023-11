Roger et ses amis en concert ! 10 place Jean-Marie Brun Félines, 25 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Découvrez l’univers joyeux et éclectique de ce groupe de musique « La paille qui rit » samedi 25 novembre à 15h. Entrée libre..

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the joyful and eclectic world of this musical group « La paille qui rit » (The laughing straw) on Saturday November 25 at 3pm. Free admission.

Descubra el mundo alegre y ecléctico de este grupo de música « La paille qui rit » el sábado 25 de noviembre a las 15:00 h. Entrada gratuita.

Entdecken Sie die fröhliche und eklektische Welt dieser Musikgruppe « La paille qui rit » am Samstag, den 25. November um 15 Uhr. Freier Eintritt.

