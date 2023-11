Atelier Cuisine De Fêtes À La Réunion 10 place Jean-Marie Brun Félines, 18 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Atelier cuisine avec préparation et repas autour de la cuisine réunionnaise samedi 18 novembre à partir de 15h. Inscriptions avant le 13 novembre auprès de Valérie au 06 16 45 92 44. Participation pour l’atelier et le repas: 20€..

2023-11-18 15:00:00

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cooking workshop with preparation and meal based on Reunionese cuisine, Saturday November 18 from 3pm. Please register before November 13 with Valérie on 06 16 45 92 44. Participation for workshop and meal: 20?

Taller de cocina con preparación y comida a base de cocina reunionense el sábado 18 de noviembre a partir de las 15.00 h. Inscríbase antes del 13 de noviembre llamando a Valérie al 06 16 45 92 44. Coste del taller y la comida: 20 €.

Kochworkshop mit Zubereitung und Essen rund um die Küche von Réunion am Samstag, den 18. November ab 15 Uhr. Anmeldungen bis zum 13. November bei Valérie unter 06 16 45 92 44. Teilnahmegebühr für den Workshop und das Essen: 20?

