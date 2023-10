Le Jeudi des copains-copines 10 place Jean-Marie Brun Félines, 16 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

De 17h30 à 19h : « Le Jeudi des copains-copines » pour papoter, échanger les nouvelles du village, fêter un anniversaire, partager ses souvenirs….

2023-11-16 17:30:00 fin : 2023-11-16 19:00:00. .

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 5:30 to 7:00 pm: « Thursday of friends and girlfriends » to chat, exchange news of the village, celebrate a birthday, share memories?

De 17.30 a 19 horas: « Jueves de amigos y amigas » para charlar, intercambiar noticias del pueblo, celebrar un cumpleaños, compartir recuerdos..

Von 17:30 bis 19:00 Uhr: « Le Jeudi des copains-copines », um zu plaudern, Neuigkeiten aus dem Dorf auszutauschen, einen Geburtstag zu feiern, Erinnerungen zu teilen?

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay