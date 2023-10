Visite De La Maison Autonome 10 place Jean-Marie Brun Félines, 4 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

André Larivière, nous accueille dans sa maison à la Fagette et vous dira tout sur les maisons autonomes samedi 04 novembre dès 14h. Co-voiturage possible, sur inscription 25€.

2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



André Larivière, welcomes us to his home in La Fagette and will tell you all about autonomous homes on Saturday November 04 at 2pm. Carpooling possible, on registration 25?

André Larivière nos recibe en su casa de La Fagette y le contará todo sobre las casas independientes el sábado 04 de noviembre a partir de las 14h. Coche compartido disponible, en la inscripción 25?

André Larivière empfängt uns in seinem Haus in La Fagette und wird Ihnen am Samstag, den 4. November ab 14 Uhr alles über autonome Häuser erzählen. Fahrgemeinschaften sind möglich, Anmeldung erforderlich 25?

