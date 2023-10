Café-Débat L’intelligence Artificielle 10 place Jean-Marie Brun Félines, 3 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Conférence animée par Christophe Rouge à 17h30 vendredi 03 novembre . Entrée libre.

2023-11-03 17:30:00 fin : 2023-11-03 19:30:00. .

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference hosted by Christophe Rouge at 5:30 pm on Friday, November 03. Free admission

Conferencia de Christophe Rouge a las 17.30 h el viernes 3 de noviembre. Entrada gratuita

Von Christophe Rouge moderierte Konferenz um 17:30 Uhr Freitag, 03. November . Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay