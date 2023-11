Conférence Des Pierres Pour L’Immunité 10 place Jean-Marie Brun Félines, 2 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Le jeudi 2 novembre une conférence sera présentée par Maryline Mavet, sur les pierres précieuses à partir de 14h30..

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 17:00:00. .

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Thursday November 2, Maryline Mavet will give a talk on gemstones, starting at 2.30pm.

El jueves 2 de noviembre, Maryline Mavet dará una charla sobre piedras preciosas, a partir de las 14.30 horas.

Am Donnerstag, den 2. November wird ab 14:30 Uhr ein Vortrag von Maryline Mavet über Edelsteine gehalten.

