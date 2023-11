Exposition Janette le Mogne 10 place Jean-Marie Brun Félines, 1 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Exposition des aquarelles de Janette le Mogne (artiste félinoise) tous le mois de novembre au Jardin des fées aux heures des ateliers (cf. www.cafe-des-fees43.fr).

2023-11-01 fin : 2023-11-30 . .

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of watercolours by Janette le Mogne (feline artist) every November at the Jardin des Fées during workshop hours (see www.cafe-des-fees43.fr)

Exposición de acuarelas de Janette le Mogne (artista felina) durante todo el mes de noviembre en el Jardin des Fées en horario de taller (véase www.cafe-des-fees43.fr)

Ausstellung der Aquarelle von Janette le Mogne (Katzen-Künstlerin) den ganzen November über im Jardin des fées zu den Zeiten der Workshops (siehe www.cafe-des-fees43.fr)

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay