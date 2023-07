Conférence : Intelligence Artificielle et Metavers: faux départs et vrais problèmes 10 place Jean-Marie Brun Félines, 29 juillet 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Le samedi 29 Juillet une conférence sera présentée par Christophe Rouge, Professeur de philosophie et de culture générale pour les classes préparatoires à partir de 17h30 sur l’Intelligence Artificielle et Metavers: faux départ et vrais problèmes..

10 place Jean-Marie Brun Le Bourg

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday July 29, Christophe Rouge, Professor of Philosophy and General Culture for preparatory classes, will present a lecture from 5:30pm on Artificial Intelligence and Metavers: false starts and real problems.

El sábado 29 de julio, Christophe Rouge, profesor de Filosofía y Cultura General de las clases preparatorias, dará una conferencia a partir de las 17.30 horas sobre Inteligencia Artificial y Metavers: falsos comienzos y problemas reales.

Am Samstag, dem 29. Juli, wird Christophe Rouge, Professor für Philosophie und Allgemeinbildung für Vorbereitungsklassen, ab 17:30 Uhr einen Vortrag über Künstliche Intelligenz und Metavers halten: Falscher Start und echte Probleme.

