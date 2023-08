JEP 2023 : Visite de l’église Saint-Paul 10 place Jean Dormoy Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

– Une paroisse créée pour les ouvriers des aciéries St Jacques et avec leur collaboration.

– Une architecture unique de Louis Auguste Boileau pour une grande église (1862-1867).

– Présentation de l’orgue symphonique Joseph Merklin (1880)..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

10 place Jean Dormoy

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



– A parish created for, and with the collaboration of, the workers of the St Jacques steelworks.

– Louis Auguste Boileau?s unique architecture for a large church (1862-1867).

– Presentation of the Joseph Merklin symphony organ (1880).

– Parroquia creada para los obreros de la acería de St Jacques y con su colaboración.

– Arquitectura única de Louis Auguste Boileau para una gran iglesia (1862-1867).

– Presentación del órgano sinfónico Joseph Merklin (1880).

– Eine Gemeinde, die für die Arbeiter der Stahlwerke St. Jacques und mit ihrer Hilfe gegründet wurde.

– Eine einzigartige Architektur von Louis Auguste Boileau für eine große Kirche (1862-1867).

– Vorstellung der symphonischen Orgel Joseph Merklin (1880).

