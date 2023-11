Festival Culture Bar Bars 10 Place Haute-Vienne Limoges, 23 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le 23 novembre à 21h :

Hummingbird + DJ set (dark folk, haunted rock).

Le 24 novembre à 12h- 14h

– « Quizz « débile (12h- 14h)

– Regine Tonic et Alain Melon (dj set vinyle) à 19h :

60s / yeye / soul / northern soul / funk / jerk / garage / le 80/90s, disco, groove, post punk

Le 25 novembre à 19h :

DJ set discopute avec Francis 15 (dj set).

Exposition visible du 23 au 25 novembre 2023 :

Réfractaire : La céramique à Limoges..

2023-11-23 fin : 2023-11-25 . EUR.

10 Place Haute-Vienne L’INTERNATIONALE

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



November 23 at 9pm:

Hummingbird + DJ set (dark folk, haunted rock).

November 24 at 12pm – 2pm

– « Silly Quiz (12pm- 2pm)

– Regine Tonic and Alain Melon (vinyl dj set) 7pm:

60s / yeye / soul / northern soul / funk / jerk / garage / the 80s/90s, disco, groove, post punk

November 25 at 7pm:

DJ set discopute with Francis 15 (dj set).

Exhibition on view from November 23 to 25, 2023:

Réfractaire: Ceramics in Limoges.

23 de noviembre a las 21.00 h:

Hummingbird + DJ set (folk oscuro, rock embrujado).

24 de noviembre a las 12h – 14h

– « Silly quiz » (12.00 h – 14.00 h)

– Regine Tonic y Alain Melon (vinilo dj set) a las 19:00 h :

60s / yeye / soul / northern soul / funk / jerk / garage / the 80s/90s, disco, groove, post punk

25 de noviembre a las 19:00 h:

DJ set discopute con Francis 15 (dj set).

Exposición abierta del 23 al 25 de noviembre de 2023:

Réfractaire: Cerámica en Limoges.

Am 23. November um 21 Uhr :

Hummingbird + DJ-Set (dark folk, haunted rock).

Am 24. November um 12h- 14h

– « Quizz »-Depp (12h- 14h)

– Regine Tonic und Alain Melon (Vinyl-DJ-Set) um 19h :

60s / yeye / soul / northern soul / funk / jerk / garage / le 80/90s, disco, groove, post punk

25. November um 19 Uhr :

DJ-Set discopute mit Francis 15 (DJ-Set).

Ausstellung zu sehen vom 23. bis 25. November 2023 :

Réfractaire: Keramik in Limoges.

