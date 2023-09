17ÈME FESTIVAL D’ART LYRIQUE PÉZENAS ENCHANTÉE – LA PASSION SELON CARMEN 10 Place Frédéric Mistral Pézenas, 7 octobre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Pour la 17ème année consécutive, l’Association Pézenas Enchantée, vous invite à son Festival d’Art lyrique du 7 au 22 octobre 2023 à Pézenas..

2023-10-07 20:30:00

10 Place Frédéric Mistral

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



For the 17th consecutive year, the Association Pézenas Enchantée invites you to its Festival d?Art lyrique from October 7 to 22, 2023 in Pézenas.

Por 17º año consecutivo, la Asociación Pézenas Enchantée le invita a su Festival de Arte Lírico del 7 al 22 de octubre de 2023 en Pézenas.

Zum 17. Mal in Folge lädt der Verein Pézenas Enchantée Sie zu seinem Opernfestival vom 7. bis 22. Oktober 2023 in Pézenas ein.

