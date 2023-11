ATELIER FABRICATION BISCUITS DE NOËL 10 place du préau Rieux-Volvestre, 2 décembre 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

Le ptit coffee vous invite à ses ateliers fabrication de biscuits !.

2023-12-02 fin : 2023-12-23 17:00:00. 0 EUR.

10 place du préau AU PTIT COFFEE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



Le ptit coffee invites you to its cookie-making workshops!

¡El café Le ptit le invita a sus talleres de elaboración de galletas!

Le ptit coffee lädt Sie zu seinen Workshops zur Herstellung von Keksen ein!

