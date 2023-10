La Roche l’Abeille fête Halloween 10 Place du 11 Novembre 1918 La Roche-l’Abeille, 4 novembre 2023, La Roche-l'Abeille.

La Roche-l’Abeille,Haute-Vienne

Supée soirée autour d’Halloween : maquillage (17h, prix libre) , histoires contées (18h, prix libre), 19h : labyrinthe enfant 1€ et maison hantée 2€. Food Truck : Né-Ti Burgers.

Les enfants sont sous la responsabilité des enfants. Evénement organisé par l’association « Mon coffre à jouets ». avec la participation de « DL Institut », et « Biblioconte ».

Buvette sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 20:00:00. .

10 Place du 11 Novembre 1918

La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Great Halloween evening: face painting (5pm, free), storytelling (6pm, free), 7pm: 1? children’s maze and 2? haunted house. Food Truck: Né-Ti Burgers.

Children are under the responsibility of their parents. Event organized by the « Mon coffre à jouets » association, with the participation of « DL Institut » and « Biblioconte ».

Refreshments on site.

Gran velada de Halloween: pintura de caras (17 h, entrada gratuita), cuentacuentos (18 h, entrada gratuita), 19 h: 1? laberinto infantil y 2? casa encantada. Food Truck: Hamburguesas Né-Ti.

Los niños están bajo la responsabilidad de sus padres. Evento organizado por la asociación « Mon coffre à jouets », con la participación de « DL Institut » y « Biblioconte ».

Refrescos in situ.

Halloween-Abend: Schminken (17 Uhr, freier Preis), Märchenerzählungen (18 Uhr, freier Preis), 19 Uhr: Labyrinth für Kinder 1? und Geisterhaus 2? Food Truck: Né-Ti Burgers.

Die Kinder sind unter der Verantwortung der Kinder. Die Veranstaltung wird von der Organisation « Mon coffre à jouets » organisiert, mit Beteiligung von « DL Institut » und « Biblioconte ».

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Pays de Saint-Yrieix