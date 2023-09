La réalité virtuelle se déplace à la médiathèque de Pellegrue 10 place du 08 Mai 1945 Pellegrue, 31 octobre 2023, Pellegrue.

Pellegrue,Gironde

La Réalité Virtuelle se déplace à la médiathèque de Pellegrue le mardi 31 Octobre de 14h à 17h00.

Venez frissonner à la médiathèque intercommunale pour Halloween ! La Micro-Folie vous propose de découvrir la vidéo «Porte 8 : cabaret horrifique» à partir de 15 ans et une seconde vidéo «Gloomy Eyes» une histoire d’amour entre un zombie et une petite fille ! A partir de 10ans.

Gratuit – sans réservation – Durée totale du visionnage entre 8 et 15 minutes..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

10 place du 08 Mai 1945 Médiathèque intercommunale du Pays foyen

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Virtual Reality comes to the Pellegrue media library on Tuesday October 31 from 2pm to 5pm.

Come and shiver at the intercommunal multimedia library for Halloween! La Micro-Folie invites you to discover the video « Porte 8 : cabaret horrifique » for ages 15 and up, and a second video, « Gloomy Eyes », a love story between a zombie and a little girl! Ages 10 and up.

Free – no reservation required – Total viewing time 8 to 15 minutes.

La Realidad Virtual llega a la mediateca Pellegrue el martes 31 de octubre de 14:00 a 17:00 horas.

¡Ven a la biblioteca multimedia intercomunal por Halloween! La Micro-Folie le invita a descubrir el vídeo « Porte 8: cabaret horrifique » para mayores de 15 años, y un segundo vídeo, « Gloomy Eyes », ¡una historia de amor entre un zombi y una niña! A partir de 10 años.

Gratuito – no es necesario reservar – Tiempo total de visionado entre 8 y 15 minutos.

Virtual Reality kommt am Dienstag, den 31. Oktober von 14 bis 17 Uhr in die Mediathek von Pellegrue.

Lassen Sie sich an Halloween in der interkommunalen Mediathek gruseln! Die Micro-Folie zeigt Ihnen das Video « Porte 8 : cabaret horrifique » ab 15 Jahren und ein zweites Video « Gloomy Eyes », eine Liebesgeschichte zwischen einem Zombie und einem kleinen Mädchen! Ab 10 Jahren.

Kostenlos – ohne Reservierung – Gesamtdauer der Vorführung zwischen 8 und 15 Minuten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Pays Foyen